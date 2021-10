Tourisme – Le marketing digital à apprivoiser

Bien se préparer à la réouverture des frontières. Les professionnels du tourisme ne se lassent pas de suivre des formations. Joël Randria­mandranto, ministre du Tourisme, le Repré­sentant de la Représentation de l’Organisation internationale de la Francophonie, OIF, pour l’océan Indien, Léonard Emile Ognimba et le président directeur général de ArkeUp Academy océan Indien, Pierre Paul Ardile – ont procédé au lancement de la formation « Marketing digital » initiée par le ministère du Tourisme, avec le soutien financier de l’OIF. Cette formation a été dispensée à 20 techniciens issus de la direction de la communication, de la direction de la valorisation des produits au niveau central ainsi qu’aux chefs de service régionaux et aux délégués du tourisme du ministère du Tourisme dans les régions et inter-régions.

Joël Randriamandranto a rappelé que cette formation s’inscrit dans les objectifs de la feuille de route du ministère du Tourisme à savoir le renforcement des capacités et la formation des opérateurs touristiques, la promotion des destinations touristiques de Madagascar et la digitalisation des services administratifs octroyés au public par le ministère de tutelle.