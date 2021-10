Football – Coupe de la CAF : CFFA toujours sans Rhino

À quelques jours de la réception de l’Interclube, CFFA ignore s’il pourra compter sur son maître à jouer, Rhino. Des pourparlers sont en cours avec les Seychellois actuellement.

Il a mené le CFFA jusqu’au titre, en coupe nationale. Mais par la suite, il n’a pas été autorisé à disputer le premier tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Rhino Randria­manjaka manque cruellement au CFFA.

Le club d’Andoharano­fotsy demeure dans l’incertitude aujourd’hui. À quelques jours de la réception du Grupo Desportivo Interclube (Angola), il ne sait toujours pas s’il pourra compter sur son maître à jouer ou pas. « Son absence s’est fait énormément ressentir contre les Kabwe Warriors (Zambie). Le problème se situe au niveau de son certificat de transfert international (CTR). Nous avons entamé des négociations avec son ancienne équipe aux Seychelles, afin de trouver une solution. Jonah se trouve aussi dans la même position délicate », explique-t-on auprès de la direction du CFFA.

Comme du temps où il évoluait à l’AS Adema et chez Fosa Juniors, Rhino est le n°10 par excellence. Il dicte le tempo du match. Et il se montre décisif dans les moments cruciaux.

Si le CFFA dispute la Coupe de la CAF aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à ses performances en coupe nationale.

Premier choix

Aujourd’hui, le Centre de formation d’Andohara­nofotsy doit aller de l’avant. Avec ou sans son métronome. Le CFFA a réussi à passer le premier tour préliminaire même s’il était dépourvu de son meilleur joueur. Il cherchera à en faire autant face aux Angolais.

Le coach Titi Rasoanaivo et ses hommes sont en pleine préparation depuis leur retour de Zambie. Ils bénéficient d’infrastructures de premier choix, puisqu’ils effectuent leurs séances d’entraînement quotidien sur le terrain annexe de Mahamasina.

La semaine passée, ils y ont également disputé deux rencontres amicales contre le COSPN (0-0) et le Five FC (1-2). En revanche, pas de match amical cette semaine pour Chrétien et ses coéquipiers. Ils peaufinent les derniers détails.

Ils recevront l’Interclube, ce dimanche 17 octobre à Mahamasina, à 16 heures d’après la programmation initiale. Par la suite, le match retour aura lieu à Luanda, le dimanche 24 octobre.