Basketball African League – L’Ascut tente un coup d’essai

L’Ascut se lancera pour la première fois dans la campagne de qualification pour la Basket-Ball Africa League 2022 « BAL 2022 » de la zone Est, le 26 octobre en Tanzanie. Après le GNBC, c’est au tour de l’Ascut de se mesurer avec des équipes de l’Afrique de l’Est sans le cadre de la BAL, du 26 au 31 octobre à Dar-es-Salam.

L’équipe d’Atsinanana participera à la phase des poules et représentera Madagascar dans ce tournoi en tant que championne de Madagascar, lors de la saison 2020.

Les basketteurs de l’Ascut se trouvent dans la poule D avec Cobra sport du Soudan du Sud, Hawassa City de l’Ethiopie et Ulinzi Warriors de Kenya. Soutenue par la NBA, la Basketball Africa League regroupe douze équipes de douze pays, dont six sont qualifiées d’office (Angola, Égypte, Maroc, Nigeria, Sénégal, Tunisie) tandis que les six autres participent aux éliminatoires organisés par la FIBA Afrique en zone Ouest (trois poules A, B, C) et en zone Est dont fait partie Madagascar (trois poules D, E, F).

Selon Richard Rabearison, le coach de l’Ascut d’Atsi­nanana, « les équipes de la poule D sont abordables. Même si celle d’Ulinzi Warriors du Kenya semble la plus forte, nous essaierons de faire le maximum pour finir premier car seule une équipe sera qualifiée pour la phase finale après cette première fenêtre. Nous abordons d’abord cette phase éliminatoire et nous verrons la suite après », conclut-il. Les dirigeants de la Basketball Africa League visent désormais la deuxième saison, vers mars-avril 2022.