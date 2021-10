Ampefy – Un homme viole une fillette de huit ans

Un pédophile, 21 ans, a été placé sous mandat de dépôt à Miarinarivo, hier. Pour la seconde fois, selon les informations judiciaires, il a abusé sexuellement d’une petite fille de 8 ans, à Ankaditiahena Ampefy, dans le district de Soavinandriana Itasy.

Son enquête au fond est prévue pour le 3 novembre. Le jeune homme de 21 ans a commencé à violer la fillette en 2020. Il l’avait menacée de mort pour qu’elle ne parle à personne. Vendredi dernier, la fille a rejoint son frère qui jouai t au ballon, à Ankaditiahena. Le pervers l’a emmenée un peu plus loin où il a commis son forfait. La mère de la fillette a remarqué des traces de liquide séminal sur les sous vêtements de sa fille et a ainsi découvert, après l’avoir interrogée, qu’elle a été sexuellement agressée. L’examen médical atteste que le viol a eu lieu. La femme a porté plainte au commissariat. Les policiers n’ont pas tardé à capturer le principal suspect. Le jeune homme a reconnu l’acte. Il a pourtant nié le fait qu’il avait menacé de tuer sa victime. Il a été présenté au Parquet et envoyé en prison.