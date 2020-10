Région Sofia – Antsohihy s’apprête à fêter le 14 octobre

La célébration du 14 octobre, anniversaire de la proclamation de la République Malgache en 1958 aura bel et bien lieu dans la région Sofia, plus précisément à Antsohihy.

HISTORIQUE MENT, le 14 octobre a toujours été célébré durant toute la période de la première République, mais depuis la deuxième République et jusqu’à présent, cette date était peu à peu tombée aux oubliettes et remplacée par le 26 juin, même si chaque année, les habitants d’Anahidrano et le PSD ou Parti Social Démocrate, fondé par l’ancien Président, ne ratent pas les célébrations.

Des activités seront au programme pour marquer cet évènement promis par le Président Andry Rajoelina. Selon les informations, ce dernier a changé son programme qui sera attendu dès ce jour.

En effet, la ville d’Antsohihy est déjà en effervescence depuis quelques jours. Les hôtels affichent complet. Pour les autorités locales, la machine infernale des préparatifs est actuellement en branle.

Cette célébration a un trait particulier car, comme prévu, les festivités seront centrées à Anahidrano, une commune rurale située à une vingtaine de kilomètre de la ville d’Antsohihy, là où est née la première République.

Ambiance familiale

L’endroit est aussi le berceau du Père de la première République Philibert Tsiranana. Ce qui signifie que la manifestation sera axée sur la revalorisation de l’histoire du pays.

Apparemment, la population de la région Sofia réserve un accueil chaleureux pour l’arrivée de la délégation conduite par le Chef d’Etat. Des organisateurs d’événements sur place ambitionnent d’offrir aux visiteurs des fêtes dans une ambiance familiale et sécurisée. Ce malgré la situation pandémique qui prévaut actuellement. Depuis la matinée, une voiture équipée d’une sonorisation mobile a circulé les artères de la ville pour annoncer la tenue de l’évènement, sans parler de l’animation véhiculée par le biais des stations radiotélévisions de la localité.

Outre la cérémonie officielle, une série d’inaugurations, de réalisations et de poses de première pierre figurera dans l’agenda du Président. Citons entre autres l’implantation d’un lycée agricole à Anahidrano, l’inauguration d’un bureau de police et d’une usine de Sofia.

Tout sera pimenté par un repas convivial et des manifestations culturelles.