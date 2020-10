Ordre des journalistes de Madagascar – L’élection se fera par scrutin de liste

Le renouvellement des membres de l’Ordre des journalistes de Madagascar sera régi par la loi sur la Communication médiatisée. Trois ans après l’expiration du mandat des membres en place, de nouvelles élections sont en vue. Les membres de l’Ordre seront élus par scrutin de liste. C’est un énorme changement prévu par le nouveau texte selon la ministre de la Communica­tion et de la culture, Lalatiana Rakotondrazafy Andriaton­garivo, en marge de sa visite auprès du siège de L’Express de Madagascar, hier.

Si les dispositions antérieures ont défini un président de l’Ordre assisté par six vices présidents qui représentent les six provinces, la loi 2020-006 du 1er septembre 2020 prévoit désormais vingt-deux vice-présidents. Le nombre sera devenu vingt trois au fur et à mesure de la mise en vigueur du découpage territorial entre Vato­vavy et Fitovinany, a-t-on appris de la ministre. La nouvelle structure vise le rapprochement des journalistes et les responsables locaux selon la conformité au principe de décentralisation dans le métier du journalisme insisté par les parlementaires au sein du Sénat durant l’adoption du texte.

Communication

Dans son article 55 bis (nouveau) de la loi sur la Communication médiatisée souligne que « le président, les vice-présidents régionaux et les vice-présidents suppléants ainsi que les conseillers et conseillers suppléants de l’Ordre des journalistes de Madagascar seront élus par et parmi les journalistes régulièrement inscrits au tableau de l’Ordres des journalistes au scrutin de liste bloqué sans panachage, ni vote préférentiel, ni liste incomplète, majoritaire à deux tours ».

La visite de la ministre Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo accompagnée des hauts responsables du ministère à L’Express de Madagascar, entre dans le cadre de la sensibilisation de la loi sur la Communica­tion média tisée auprès des journalistes. Le texte représente pour les professionnels des médias des avantages aussi bien sur le plan juridique qu’économique.