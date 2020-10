Connectivité – L’internet pour tous lancé à Manakara

Annoncé en grande pompe dans la région Vatovavy en fin de semaine, cent trente bornes wifi publiques seront installées un peu partout sur le territoire national par le ministère des Postes, des télécommunications et du développement numérique selon le président de la République Andry Rajoelina. Même si le pays est à la troisième place en Afrique en termes de vitesse de connexion Internet, seulement 3% à 5% de la population ont accès à cette plateforme. Le développement de ces bornes wifi à usage public représente ainsi un pas vers le concept de numérique pour tous véhiculé par notre département.

« Notre objectif est de réduire la fracture numérique. On veut mettre à la disposition du plus grand nombre de Malgaches, les outils pour être connecté sur le réseau Internet » explique Andriamanohisoa Ramaherijaona, ministre des Postes, des télécommunication et du développement numérique. Avec cette opportunité d’accès à la connectivité, les régions qui, auparavant peinaient à s’informer sur la toile voient ainsi s’ouvrir de nouveaux horizons en termes d’information.