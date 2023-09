TALENT – Njara Rasami s’immerge dans la création chorégraphique

Anjara Nantenaina Rasamiarison, plus connu sous le nom de Njara Rasami, est un danseur chorégraphe de 36 ans qui exerce son art depuis maintenant 18 ans. Son aventure dans le monde de la danse a débuté en 2005 lorsqu’il a rejoint la plateforme d’échange de musique et de danse baptisée « Takalon-dihy sy mozika ». C’est à ce moment-là qu’il a découvert sa passion pour la danse, un domaine qui allait rapidement devenir son mode de vie. En avril de la même année, Njara a fondé sa propre compagnie, « Rianala», et a commencé à présenter ses œuvres chorégraphiques lors des festivals locaux. Parallèlement, il n’a jamais cessé de participer à des ateliers de danse pour continuer à développer son art. Son tout premier solo, intitulé « Ita », a vu le jour en novembre 2007, à l’issue d’une résidence de formation à Antsirabe, dans le cadre du projet Karibo. « La danse était au départ une passion pour moi, mais aujourd’hui, elle est devenue mon activité principale », souligne Njara Rasami.

En plus de son travail de chorégraphe, il occupe le poste de directeur artistique du festival de danse « Roambinifolo » et celui de vice-président de l’association « Mpandihy eto Gasikara». Acteur de la danse Le 6 septembre dernier, Njara Rasami a franchi une étape importante de sa vie en publiant son premier livre sur la danse, intitulé « Adam ou Acteur de la danse actuelle à Madagascar ». Ce livre a pour objectif d’archiver et de promouvoir la danse locale. « C’est un ouvrage bibliographique qui met en lumière les acteurs de la danse à Madagascar, qui ne se limitent pas seulement aux danseurs, mais incluent également les techniciens de lumières, les stylistes, les photographes. J’ai choisi de mettre en avant dix-sept acteurs malgaches de la danse dans ce livre, car ils démontrent un véritable potentiel et une excellente performance dans ce domaine. Pour la deuxième édition, j’aimerais élargir la liste des acteurs à mettre en avant », explique-t-il. Actuellement, en plus de ses engagements artistiques, Njara Rasami enseigne la danse dans trois écoles privées et anime des réceptions en tant que maître de cérémonie. Pour lui, la danse est bien plus qu’une simple activité, c’est sa vie.