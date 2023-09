PRÉVISIONS SAISONNIÈRES – Des températures plus chaudes que la normale attendues

La direction générale de la Météorologie a mis à jour les prévisions saisonnières. Elle prévoit une hausse de la température moyenne dans tout Madagascar, dans les prochains mois.

Début de la saison chaude. Nous devons nous préparer à de fortes chaleurs, au mois d’octobre et novembre. La carte de Madagascar est rouge, dans les tendances de températures pour la période septembre-octobre-novembre, établies par les techniciens de la direction générale de la Météorologie. Elle annonce des températures moyennes plus chaudes que la normale saisonnière, dans toutes les régions de la Grande Île. « Les températures maximales vont augmenter, en général. Elles peuvent augmenter de 0,1, de 0,2 ou de 0,3°C, par rapport aux normales saisonnières », a indiqué un technicien de la direction générale de la Météorologie, hier. La région d’Analamanga connaîtra une température moyenne entre 18,5°C et 18,8°C, en ce mois de septembre. Elle sera supérieure à 21°C, au mois d’octobre et supérieure à 22°C, au mois de novembre. Les températures risquent d’être oppressantes dans la région de Boeny, qui enregistrera la température moyenne la plus élevée, durant ces trois mois. Cette température moyenne sera de 26,8°C en septembre, de 28,5°C en octobre et de 28,7°C en novembre.

Réchauffement climatique

Ces valeurs sont élevées par rapport à celles calculées sur la période 1981 et 2010, selon les données de Météo Madagascar. L’écart des valeurs de températures est de 0,5°C à plus de 1°C, entre il y a une dizaine d’années et aujourd’hui. Durant la première période, la température moyenne d’octobre a été aux environs de 19,9°C, et celle de novembre a été aux environs de 21,3°C, pour la région d’Analamanga. Pour la région de Boeny, elle a été de 27,6°C, pendant le mois d’octobre de 1981 à 2010, et de 28,3°C, le mois de novembre de la même période. « Le réchauffement climatique peut expliquer cette hausse des températures », explique un technicien de la Météorologie. En tout cas, en Europe, en ce moment, un épisode de forte chaleur est observé. Cet été 2023 serait le quatrième plus chaud depuis 1900, pour l’Europe. Avec une température moyenne supérieure à la normale de 1,4°C. Madagascar n’est pas à ce stade, pour le moment.