MANAKARA – Une fillette se noie en sauvant sa sœur

Un fait divers a ébranlé les riverains aux abords de l’embouchure à Manakara, hier, en fin de matinée. Une fillette de treize ans est morte tragiquement. Le drame s’est produit aux alentours de 11 heures. Selon les informations recueillies sur les lieux, elle a nagé en eaux profondes pour voler au secours de sa sœur en difficulté lorsque la mort l’a happée. La première a, pour sa part, échappé in extremis à la noyade. Les deux fillettes étaient en train de faire une baignade dans le bras d’un cours d’eau qui se jette dans la mer lorsque l’accident s’est produit. L’endroit est apprécié des baigneurs et elles n’étaient pas les seules à y nager, hier, avant que l’impensable ne survienne. Par le passé, des cas de noyades se sont déjà produits sur le même lieu. Les drames sont souvent attribués aux non-respects des tabous, nourris depuis des années de bouche à oreille. De ce fait, certaines croyances associent les noyades aux non-respects des prohibitions telles que la viande de porc, le port de bijoux en or pendant la baignade, ou encore de tissu rouge.

Piège mortel

Étant des habituées des lieux, les deux sœurs se sont rafraîchies dans l’eau douce, sous le soleil de plomb. Dans la lagune, le courant entraîne inévitablement vers l’océan et les eaux profondes. Ainsi, de potentiels incidents malencontreux guettent dangereusement les baigneurs non avertis. De visu, l’une des deux sœurs s’est faite prendre dans ce piège mortel. Prise de panique, la deuxième s’est précipitée pour la rejoindre lorsqu’elle s’est noyée. Les recherches n’ont pas été choses faciles. Sans tarder, les pêcheurs ainsi que les personnes des environs ont lancé les recherches, mais elles n’ont rien donné pendant les premières heures. Ils ont même tendu un filet pour tenter de piéger la dépouille à la dérive, mais en vain. Les autorités ont été alertées de la noyade et les recherches ont continué jusque dans l’après-midi.