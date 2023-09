GESTION DES ZONES CÔTIÈRES – Madagascar recevra sa part sur les 50 millions de dollars

Madagascar aura une grande opportunité pour une meilleure gestion de la zone côtière. En adoptant le protocole relatif à la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC), hier, une somme sera allouée pour tous les 10 pays membres de ce protocole. Alors que le protocole GIZC est enfin adopté après 10 ans de négociation, hier, après une réunion des plénipotentiaires les 11 et 12 septembre. « L’adoption de ce protocole est le portail pour deux-cent vingt-six milliards soixante millions d’ariary pour les dix pays membres », a rapporté Vina Marie Orléa, la ministre de l’Environnement et du développement durable, hier. Cette somme sera répartie en transparence au profit de tous les pays membres, à savoir, Afrique du Sud, Comores, France, Kenya, Madagascar, Maurice, Mozambique, République-Unie de Tanzanie, Seychelles et Somalie. Ce protocole a comme objectif de préserver et d’avoir une meilleure gestion des zones côtières. Principalement, ces budgets seront utilisés au profit des usagers de la mer, autant dans le secteur privé que public. Le ministère de l’Environnement et du développement durable assure la présidence de la convention de Nairobi actuellement. Beaucoup d’efforts ont été déployés pour assurer l’adoption de cette partie du protocole. Madagascar aura désormais des engagements sur la gestion de la mer. « Les activités concernent la coordination de tout type de travail dans cette zone, y compris la réduction des effets négatifs de la mauvaise gestion de la mer sur l’environnement et la société », selon Jacquis Rasoanaina, coordonnateur du protocole de Nairobi à Madagascar.