GESTION DE L’ÉTIAGE – Le fuel lourd et le gasoil devraient assurer la production d’électricité

L’étiage se fait sentir, des solutions sont proposées. Durant le mois de septembre, octobre et novembre, une intensification de l’activation des fuels lourds et gasoil est en vue. « Pour mieux gérer la production d’électricité durant cette période d’étiage, nous allons nous servir des carburants et du gasoil », explique Solo Andriamanampisoa, ministre de l’Énergie et des hydrocarbures, hier, lors d’une conférence de presse pour le bilan de ses activités auprès du siège de la Jirama. Les usagers seront, ou pas, rassurés. Cette activité est dans l’objectif de réduire le délestage sur le Réseau interconnecté d’Antananarivo (RIA). Pour un meilleur changement, le ministère veut intensifier le niveau de carburant à utiliser. Ce qui devrait se faire par l’augmentation en nombre des véhicules transportant ces carburants. « Il y a aussi la réparation du turbine TAC à Ambohimanam-bola. Deux turbines pouvant produire jusqu’à 10 et 30 MW», continue le ministre. Un autre bateau transportant des fuels lourds est aussi attendu. Des solutions palpables sont espérées par les usagers. Ces solutions ne seront jamais considérées par les utilisateurs si des réponses visibles ne se présentent pas. La coupure de courant s’intensifie auprès du RIA. Les usagers se plaignent après une situation améliorée lors des Jeux des îles. « Nous devons conserver des médicaments dans le frigo. La coupure de courant, allant de 7 à 9 heures la nuit, ne nous aide pas », explique un usager à Antanimora. La coupure qui dure plusieurs heures est dans le quotidien des habitants d’Ambohimangakely, Ambohimalaza, Tanjombato, Ivandry et bien d’autres.