FOOTBALL – Détection décentralisée des jeunes talents

Trois semaines de chasse aux jeunes talents. La détection des jeunes footballeurs, de 17 à 20 ans, organisée par le LNR Sport Management, Veezion Sports et Kintana Football Academy, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que la Fédération malgache de football, se poursuit. Une équipe de techniciens étrangers et locaux, dirigée par Wissem Maaref, coach international et coach-adjoint des Barea, assure la détection décentralisée, cette fois dans la zone Centre-Sud de l’ile. Après celle réalisée dans la capitale, il y a quelques mois, quatre villes sont concernées par cette détection, Morondava, du 15 au 17 septembre, Fianarantsoa, du 21 au 24 septembre, Toliara, du 28 septembre au 1er octobre, et la dernière, Antsirabe, du 4 au 7 octobre. «L’objectif est de donner à nos jeunes la chance de pouvoir s’exprimer et montrer leurs talents sur le terrain et d’être détectés par des clubs professionnels étrangers», insiste l’équipe organisatrice de l’événement. Ce projet se réalise grâce à la collaboration avec l’agence de détection et de transfert Obelisq. Le projet consiste à détecter une soixantaine de jeunes footballeurs, dont quinze dans la capitale et quarante-cinq dans les régions.