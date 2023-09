DISPARITION – Olivier Rakotovazaha, président national du MFM n’est plus

Quelques jours après Tantely Andrianarivo, c’est au tour d’Olivier Rakotova­zaha, président national du parti « Mitolona ho an’ny fampandrosoana an’i Madagasikara » (MFM) de passer l’arme à gauche. Le numéro un du MFM, avant sa mort survenue hier, était déjà hospitalisé depuis plusieurs jours. Ce dernier est l’un des plus anciens compagnons politi­ques de Manandafy Rakoto­nirina au sein du parti, depuis les années 1970.

Parcours

Olivier Rakotovazaha était un éminent intellectuel qui, à part son long parcours politique, œuvrait en même temps dans la recherche scientifique. C’était un enseignant chercheur, maître de conférence, ingénieur en météorologie et docteur-ingénieur en énergétique. Mais le grand public le connaissait surtout en tant que personnage dans la sphère politique et ce, depuis l’année 1974, où il a rejoint le MFM. Olivier Rakotovazaha a déjà occupé plusieurs postes-clés dans les hautes sphères politiques. Il avait été ministre des Transports et de la météorologie du gouvernement de Jacques Sylla au début des années 2000, membre du conseil supérieur de la Transition (CST) en 2009 et ancien sénateur. Lors de son mandat en tant que parlementaire, Olivier Rakotova­zaha était le président de la commission juridique, fonction publique, travail et les lois sociales au Sénat.