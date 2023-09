ARCHITECTURE – Un Malgache primé à l’International Property Awards

Mahefa Reboza, architecte malgache, est lauréat de l’ « International Property Awards 2023-2024 », un prix de renommée mondiale, décerné par la prestigieuse institution sise à Londres.

Les couleurs malgaches ont encore brillé avec un nouvel exploit, cette fois-ci dans le domaine de l’architecture. Un secteur dans lequel Mahefa Reboza, architecte malgache, s’est démarqué du lot dans la course à l’ « International Property Awards ». Un prix à renommée internationale, qui est surtout dédié à la promotion de l’excellence dans le domaine de l’architecture et de l’immobilier. Mahefa Reboza s’est distingué dans la catégorie « Résidences Individuelles » en se voyant consacré lauréat pour la région Afrique et Arabie. Le prix porte le nom d’ « Africa&Arabia Property Awards 2023-2024 » et lui sera remis le 19 octobre prochain à Dubai, au Hatboor Grand Resort. A en croire l’architecte principal et directeur du cabinet qui porte son nom, « Mahefa Reboza Architecture and Workshop (RMWA) », il s’agit d’un exploit, d’une preuve que Madagascar dispose déjà de savoir-faire en termes d’exigences et de qualité, ce qui peut séduire les experts les plus côtés dans le monde très sélectif des architectes. » Nous avons été choisis comme lauréat dans la zone Afrique et Arabie, ce qui est une chose exceptionnelle, surtout pour Madagascar. Cependant, je pense que le plus important dans toute cette histoire est le fait que les gens à l’international et à Madagascar savent dorénavant que nous avons un excellent niveau chez les architectes malgaches. Avec des ouvrages qui peuvent être présentés à l’occasion de compétitions internationales de haut niveau comme celle-ci », a confié Mahefa Reboza, hier. Le cabinet de Mahefa Reboza s’est attelé à un projet de résidence à Nosy Faly, un îlot situé à peu près à quarante minutes de Nosy Be.

Exigence

Une construction qu’ils ont décidé d’appeler « F&A résidence ». Une maison aux couleurs chatoyantes, avec quatre chambres, équipé d’une piscine, donnant sur une terrasse avec vue imprenable sur la mer. Il s’agit d’un projet censé être un petit havre de paix pour le client qui l’a commandé à Nosy Faly. Un ensemble qui a tapé dans l’œil des dénicheurs de talents qui sont venus fortuitement sur les rives de Nosy Faly et qui ont remarqué le potentiel de cette résidence. « Ils nous ont contactés pour nous dire que notre projet pourrait en effet être pré-sélectionné par un jury à Londres. On nous a alors demandé de préparer les documents pour les expédier à Londres. Quand on nous a annoncé, à moi et mon cabinet hier, que nous étions les lauréats de la zone Afrique et Arabie, dans la catégorie résidences Individuelles, c’était l’euphorie ! » concède-t-il. Cette victoire, Mahefa Reboza et son cabinet la doivent à une » exigence et un professionnalisme à toute épreuve ayant toujours façonné leur philosophie”. Une exigence à toute épreuve, il en faudra car, après la remise des prix à Dubaï en octobre, les lauréats de toutes les régions du monde vont se lancer à la course au prix mondial, une autre paire de manches mais aussi un nouveau challenge.