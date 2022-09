Rentrée scolaire – Des fournitures scolaires pour l’EPP Ambohitrarahaba

Avec la rentrée scolaire qui s’annonçait difficile pour les parents d’élèves au niveau des écoles publiques, les élèves de l’École primaire publique (EPP) Ambohitrarahaba ont eu la chance d’avoir gratuitement des fournitures scolaires, samedi dernier. «L’Associa­tion réunionnaise a permis d’appuyer les élèves dans cette EPP. Les fournitures de bureau ainsi que des cahiers et stylos et des fournitures complètes ont été offerts aux élèves afin qu’ils puissent bien entamer cette nouvelle année scolaire. Ainsi les parents seront allégés de ces charges », indique Randimbison Rakotondriana, représentant de l’Association «les amis de l’EPP Ambohitra­rahaba à Madagascar». Appuyer les élèves au niveau des écoles publiques contribue à leur assiduité. «Apprendre à écrire, à lire et à compter aux enfants c’est leur permettre d’avoir un développement humain important. D’abord au sein de leur enfance et ça les aide à devenir un citoyen. Nous avons organisé depuis 2001 ce système qui consiste à aider les élèves à avoir une bonne scolarité primaire», a été souligné lors du discours. Dans cette EPP, près de cinq cent cinquante élèves y sont accueillies. Le don arrive à point nommé. «Les parents sont enthousiastes à l’idée d’envoyer leurs enfants à l’école. Toutefois, l’EPP ne peut accueillir que quelques élèves faute de salle de classe», indique Mahery Lalaina Randriamboavonjy, directeur de l’EPP. Mis à part cette donation, des nouvelles infrastructures ont été inaugurés.