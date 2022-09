OIF – Madagascar : Les projets de coopération passés en revue

En mission à Madagascar depuis le 10 septembre dernier, la Secrétaire Générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo, a été reçue hier au palais d’Iavoloha per le président de la République Andry Rajoelina.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la tournée de la Secrétaire Générale de l’OIF dans les pays francophones de l’océan Indien. Une occasion pour les deux parties de passer en revue les projets de coopération entre l’OIF et Madagascar qui sont notamment liés au rayonnement de la langue française, à la promotion du numérique, la lutte contre le changement climatique, et l’éducation. Pour le volet éducatif, la possibilité d’un programme d’échange d’enseignants francophones dans les universités « Manarapenitra », afin de renforcer le système éducatif et pédagogique malgache a été évoquée.

Le Président Rajaoelina s’est réjoui de cette visite qui témoigne de l’intérêt que l’OIF porte à l’endroit de Madagascar et de sa population. Il a également adressé ses remerciements à l’endroit de cette organisation internationale pour son appui dans les efforts déployés dans la promotion de l’état-civil qui est essentiel au processus électoral à Madagascar.

Louise Mushikiwabo a, pour sa part, exprimé le souhait d’intensifier la mise en œuvre des projets de l’OIF en faveur de l’autonomisation des femmes en milieu rural par le biais de l’entrepreneuriat. Par ailleurs, les deux personnalités ont également échangé sur le contexte géopolitique mondial et l’agenda diplomatique. La Secrétaire Générale de l’OIF a convié officiellement le Chef de l’État au prochain Somme t de la Francophonie qui se tiendra les 19 et 20 novembre 2022 en Tunisie.