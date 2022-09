Éducation – Augmentation des écoles bénéficiaires de cantine scolaire

Le nombre d’écoles bénéficiaires de cantine scolaire a augmenté. Les élèves des écoles primaires à Antananarivo-ville vont en profiter.

Il est midi trente autour d’Antanimena. Nous croisons Ravaka, une mère de famille, accompagnée de trois enfants, dont l’un dans ses bras. Elle vient de récupérer les deux enfants plus âgés dans une école primaire publique (EPP) du centre-ville. Ces enfants ont l’air fatigué, après avoir passé près de cinq heures à l’école. Le matin, ils n’auraient pas pris de petit-déjeuner. « On était en retard. », lance-t-elle, pour expliquer la raison pour laquelle ses enfants n’ont pas mangé avant d’aller à l’école. Elle confie, par ailleurs, qu’avec 9 000 ariary de gain journalier, il arrive à sa petite famille de sauter des repas. Elle a de la peine pour ses enfants qui devront se rendre à l’école ou en rentreront, le ventre vide. « Même si la volonté est là, ils vont se lasser assez vite, et vont vouloir abandonner à la fin. », craigne-t-elle.

Le ministère de l’Éducation nationale a pris en considération cette difficulté de certains ménages à nourrir leurs enfants. Il annonce l’augmentation des établissements scolaires bénéficiaires de cantine scolaire. « Les élèves seront motivés à étudier et à rester en classe le plus longtemps possible, à se concentrer aux cours, à ne pas abandonner les bancs de l’école. Ce programme permettra aussi d’obtenir de bons résultats à la fin des années scolaires », souligne le ministère de l’Éducation nationale.

Extension dans les CEG

Deux mille deux cent autres écoles primaires publiques, issues des quarante sept circonscriptions scolaires (Cisco) dans dix-huit régions vont en bénéficier à partir de cette année scolaire, avec la participation des collectivités locales. Cela, en plus des mille deux cents écoles bénéficiaires de cantine scolaire, en partenariat avec le Programme alimentaire mondial (PAM), l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), l’Agence adventiste du développement et de l’aide humanitaire (ADRA), le SOTRAMEX et l’Organisation non gouvernementale (ONG) Tanintsika.

Pour la circonscription scolaire (Cisco) d’Antananarivo-ville, toutes les quatre vingt-quatorze EPP vont en bénéficier, selon une source auprès du ministère de l’Éducation nationale.

L’extension de ce programme dans les collèges d’enseignement général (CEG) et des lycées, dans les zones fortement frappées par la sécheresse, au Sud de Madagascar, est, également, annoncée. « C’est une aubaine. Beaucoup d’entre nos élèves vivent à 7 kilomètres de l’école. Le midi, ils ne mangent pas à leur faim, vu l’éloignement de leur maison. Mais même des élèves qui vivent près de l’école ont en besoin, ils sont sous-alimentés», indique un responsable au sein d’un CEG dans la région d’Androy, joint au téléphone.

La faim est une cause fréquente de l’abandon scolaire dans les écoles primaires, mais elle peut expliquer, en même temps, la baisse du niveau des élèves, selon le constat de plusieurs directeurs d’école. Convaincu que l’éducation est la base du développement, l’État a mis en priorité l’augmentation des écoles bénéficiaires des cantines scolaires.