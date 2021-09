Tennis de table – Vingt-et-un pongistes pour un stage en vue du championnat d’Afrique

Le tournoi de présélection de tennis de table effectué au Palais de sport de Mahamasina a pris fin hier. vingt-et-un pongistes ont été détectés après des matches marathons. Après plusieurs mois d’arrêt sans compétitions officielles, les pongistes ont retrouvé les palais de sports de Mahamasina samedi et dimanche. Dans la catégorie cadet, Rhandy, Tsito, Riva et Kanto sont présélectionnés tandis que Océane, Rotsy et Irinah se sont distinguées vis-à-vis de leurs adversaires et elles vont entrer en stage pour perfectionner leur technique. Coté juniors garçons, Nicky, Anicet et Michael ont un technique plus elevé que leurs adversaires et leur présélection est logique. Dans la catégorie junior fille, Rojo, Mendrika, Melissa et Sarobidy sortent du lot et rejoignent les pongistes qui vont entrer en stage de présélection vers le mois d’octobre. Dans la catégorie U21 filles, Sarobidy, Noeline et Sarobid rejoignent les U21 garçons comme Setra, Luciano, Takko et Fahazanana. Plusieurs jeunes issus de six ligues régionales se sont affrontés durant ce tournoi. « Le protocole sanitaire a été respecté et le niveau des jeunes joueurs ont nettement augmenté. Les adversaires qui dominent le continent ce sont les égyptiens et les Nigérians, mais vu l’assiduité de nos pongistes, Madagascar peut créer la surprise en jouant au domicile aux prochains championnats d’Afrique qui aura lieu au palais de sport de Mahamasina au mois de novembre » a expliqué Tahiry Rakotoarisoa, DTN de la Féderation Malagasy du tennis de table.