Systèmes alimentaires – La concrétisation passe par une feuille de route

Deux concertations se sont déjà tenues, la première en juillet dernier, la seconde la semaine dernière et la troisième se déroulera après le sommet mondial organisé le 23 septembre. Ce sont des concertations nationales sur les systèmes alimentaires plus sains, équitables et durables à Madagascar. Les deux premières concertations amènent à la finalisation de la feuille de route nationale à présenter au sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires le 23 septembre à New York. Cette feuille de route sera un document de référence au sein du gouvernement et les parties prenantes dans les efforts pour modifier radicalement les systèmes alimentaires de Madagascar. En 2019, le pays figurait au 114ème rang sur les 117 pays selon l’indice de la faim dans le monde. Des thèmes de discussion peaufinent la feuille de route dont l’accès à une alimentation saine et résiliente, la décentralisation et la complémentarité, la gestion de la fertilité des sols ou encore de l’accès à l’eau. Il s’agit d’un appel à une action citoyenne collective pour modifier radicalement les façons de production, de traitement et de consommation des aliments.