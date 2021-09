Rugby – Candidature ouverte pour l’élection de président de club

Le Rugby malagasy a le vent en poupe depuis la reprise du championnat « doppel top 20 ». Pour donner plus de nouveau souffle à l’ovalie, Malagasy Rugby lance actuellement un avis à tous ceux qui veulent diriger un club de rugby. En conséquences, les présidents actuels ainsi que les ligues régionales sont avisés et notifiés que ce renouvellement prendra fin le 31 octobre. Antsoniandro Randrianorosoa, DTN de Malagasy Rugby explique les conditions d’éligibilité : « La personne souhaitant diriger un club de rugby doit avoir plus de 21 ans, déjà diriger un club, posséder un emploi stable avec des revenus clairs, avoir des connaissances approfondies sur le rugby. Pour donner plus de crédit à sa volonté de diriger un club, une lettre de motivation avec de curriculum vitae est nécessaire ainsi que tous documents ou diplômes attestant ses connaissances sur le rugby ». En ce qui concerne les votants, tous joueurs inscrits dans les bases de données ont le droit de voter. La liste des votants est disponible au Malagasy rugby. L’enjeu de cette élection c’est que ce sont les nouveaux présidents et les éventuels membres élus qui renouvellent le certificat de conformité. Razafinjoelina, un supporteur assidu de doppel top 20 a expliqué que « ces conditions sont difficiles à remplir, un président de club doit assurer les cotés financiers et doit supporter toutes les charges du club, ces conditions ne devront-ils pas être réservées à l’entraineur ? » conclut-il.