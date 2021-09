Motocyclisme – À l’assaut d’Imerikasinina

Les motards repartent à l’attaque de la célèbre ascension d’Imerikasinina. La deuxième édition de la course de côte est fixée pour le samedi 25 septembre. Pour rappel, le premier Imerikasinina Motul Trophy avait eu lieu en avril 2019.

On repart avec quasiment la même formule qu’il y a deux ans. À savoir, une montée d’un peu plus de quatre kilomètres et une formule contre-la-montre. Cependant, un changement significatif fait son apparition cette année. Fini le système de meilleur temps absolu. Le classement final sera établi selon le cumul des chronos sur les trois passages au programme. « Le premier objectif sera de réaliser le meilleur temps. Mais chaque coureur devra aussi faire preuve de régularité. À la fin, on cumulera les trois chronos, avant de les pondérer », a expliqué l’initiateur de la course, Jean-Marc Rajaobelison de chez Maxiscooter MDG, samedi durant une conférence de presse chez CT Motors Andraharo.

Trophées spécifiques

Comme en 2019, les pilotes seront départagés selon la typologie de leurs machines respectives : supersport, roadster, supermotard, maxiscooter, trail et custom. Sans oublier une catégorisation selon les cylindrées. « Outre les meilleurs au classement général et dans chaque classe, nous proposerons aussi des trophées spécifiques : féminine, espoir et meilleur chrono absolu », a rajouté Jean-Marc Rajaobelison.

Présent à la conférence de presse, le président de la Fédération Malagasy de Motocyclisme, Tsirava Razafimahefa, s’est réjouit de l’aboutissement du projet : « Nous à la FMaM, félicitons et soutenons fortement ce genre d’initiative. Nous apportons notre expertise afin d’encadrer l’événement. Nous lançons aussi un appel à tous les motards. Si vous souhaitez vous amuser, mieux vaut le faire dans un cadre sécurisé et non pas sur route ouverte ».