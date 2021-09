Football Coupe de la CAF – Nul sans saveur entre CFFA et KW

Aucun but marqué au terme des 90 minutes de jeu, hier à Mahamasina, entre CFFA et les Kabwe Warriors. Les deux équipes se retrouveront dans une semaine à Lusaka.

La première victoire malgache au stade Barea de Mahamasina attendra. Le match aller entre le Centre de Formation de Football Analamanga et les Kabwe Warriors de Zambie s’est conclu sur un résultat de parité (0-0), hier. Le premier but international de CFFA attendra aussi. Vainqueur de la Telma Coupe de Madagascar en août, le club d’Andoharanofotsy apparaît pour la première fois sur la scène continentale durant ce premier tour de la Coupe de la CAF.

CFFA a dû composer sans son maître à jouer, Rhino, absent de la feuille de match en raison de souci administratif. Bela et Tsito étaient ainsi attendus pour donner le ton sur le plan offensif. Mais ni l’ancien d’Elgeco Plus, ni l’ancien de Jet Kintana n’a réussi à trouver le chemin des filets. 0-0 à la pause malgré une certaine domination de l’équipe de Titi Rasoanaivo. La partie aurait pu basculer dans les derniers instants de cette première mi-temps, mais la barre transversale adverse en a décidé autrement sur une frappe de Bela.

Huis clos

La physionomie de la rencontre n’a pas grandement changé dans le second acte. « On voulait vraiment marquer à domicile et prendre l’avantage, mais en vain », a regretté l’entraîneur du CFFA. Des occasions de part et d’autre, mais aucune réalisation. Et l’arbitre a sifflé la fin de la rencontre sur le même score de 0-0. Une rencontre disputée à huis clos précisons-le, suite aux directives de la Confédération Africaine de Football. De toute façon, le public n’aurait pas eu grand chose à se mettre sous la dent, s’il s’était déplacé à Mahamasina, avec ce match dépourvu de but.

La deuxième confrontation entre les deux formations est prévue dimanche prochain. Elle se jouera à Lusaka, capitale de la Zambie. CFFA devra marquer au moins une fois au cours de cette seconde affiche. Sous peine de voir sa campagne s’arrêter prématurément dans cette Coupe de la CAF.

Mots croisés

Titi Rasoanaivo, entraîneur du CFFA : « Le match était plutôt équilibré. On a cherché à marquer, mais sans succès. Nos attaquants ont été difficulté dans les trente ou vingt derniers mètres. Une partie des joueurs disputait un match international pour la première fois et cela s’est fait sentir. Il faudra trouver le moyen d’inscrire au moins un but au retour »

Manfred Chabinga, entraîneur des Kabwe Warriors : « On a eu du mal avec le jeu rapide de nos adversaires. Je félicite mes joueurs pour avoir résister aux assauts du CFFA, qui se sont enchaînés tout au fil de la rencontre. Ce résultat nous convient au final car c’est important de garder son but inviolé et d’éviter la défaite à l’extérieur ».