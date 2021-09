Examen – Fanaja décroche le bac mention très bien

Un adolescent de 16 ans sortant du Lycée Jules Ferry Faravohitra passe le baccalauréat en série S avec mention très bien. Il livre son parcours de lycée et ambitionne le métier d’architecte.

Rakotoarisoa Fanaja Manoa Ny Avo, 16 ans vient de réussir son baccalauréat et termine avec une mention très bien dans la nouvelle série S cette année. Sortant du Lycée Jules Ferry Faravohitra, il fait partie des lauréats de la série S dans la province d’Antananarivo.

Un très bon élève en classe avec des bonnes notes. Fanaja fait partie de la première promotion ayant passé le baccalauréat des nouvelles séries pour la session 2021. Sa réussite sur cette première étape vers l’enseignement supérieur est conjuguée par sa passion pour les matières scientifiques. « J’ai choisi la série S puisque j’aime les matières scientifiques et principalement la Physique Chimie et les mathématiques. Mes choix étaient orientés sur celles-ci depuis que j’ai débuté le lycée », explique-t-il. Fanaja a toujours eu de bonnes notes dans ces matières, en étant premier de sa classe durant l’année scolaire. Durant ses études au lycée Jules Ferry Faravohitra, il a toujours été major de sa promotion. Un parcours sans faute.

Dernier de la Fratrie, Fanaja ne peut que rendre son père fier de lui. « C’est par la grâce de Dieu qu’il est arrivé à ce stade. Les efforts entrepris n’ont pas été vains », indique Rakotoarisoa Emile Clément, le père de Fanaja.

Parcours sans faute

La série S a été initiée depuis la classe de seconde. Les matières de base de la série Scientifique comme les mathématiques ou encore la Physique Chimie sont toutes notées sur la base du coefficient 6.

Après le baccalauréat, Fanaja projette d’entamer des études dans la filière Architecture. « Je veux devenir architecte. Réaliser une maison ou encore travailler dans ce domaine me passionne depuis que j’étais en classe de 5ème », espère Fanaja Manoa Ny Avo Rakotoarisoa. Fanaja veut étudier à l’École Polytechnique de Vontovorona (ESPA). En plus de ce rêve, il veut élargir son horizon et étudier à l’étranger dans ce domaine. « J’envisage de trouver une bourse d’études afin d’étudier à l’étranger et principalement en France », renchérit-t-il.

Après avoir perdu sa mère en classe de seconde, son père avait eu peur que cette situation ne bouleverse ses études. « C’était une situation difficile pour nous. Mais les notes générales de Fanaja n’ont jamais été affectées malgré ces circonstances », explique son Père, Rakotoarisoa Emile Clément. Durant son parcours au niveau collège, Fanaja n’a jamais redoublé d’année scolaire tout en ayant toujours obtenu de bons résultats. Il a même réussi brillamment son Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC), passé dès la classe de quatrième. À part les études, Fanaja a pour passe-temps la musique. Il joue de plusieurs instruments comme le piano auquel il excelle aussi. Pour lui, son parcours jusqu’au baccalauréat est nourri par la persévérance et l’effort constant. « Ce que je conseille aux jeunes de mon âge c’est de persévérer dans le travail. Mais il faut aussi avoir la foi dans tous ce qu’on entreprend. C’est pour moi la clé de la réussite », livre -t-il.