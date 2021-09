Environnement Boeny – Le parc d’Ankarafantsika brûle

Le parc National d’Ankarafantsika brûle depuis une semaine. Des fumées épaisses s’étaient dégagées des forêts vierges autour du lac Ravelobe et autour du parc national Ankarafantsika, samedi.

PIRE encore, la station forestière près du croisementd’Ambalakida était également la proie des flammes, durant le weekend. Les efforts entrepris durant la campagne de reboisement sont réduits à néant. Une grande partie des arbres plantés le long de la rn4 ont été brûlés volontairement. La situation est très difficile à maîtriser à cause du vent très fort.

Une grande mobilisation de la population et des éléments armés de la Gendarmerie nationale était surtout observée le long de la nationale à partir de la commune rurale de Tsaramandroso RN4 jusqu’au parc national Ankarafantsika.

Chaque année à la même période, les forêts sont brûlées. Ces phénomènes de feux favorisent la destruction des forêts et la perte de biodiversité, étant donné qu’Ankarafantsika est le principal réservoir d’eau pour le district de Marovoay et pour Mahajanga.

« Les gendarmes et le CEF mènent une enquête pour déterminer la cause de l’incendie et l’étendue des feux, il pourrait s’agir d’un incendie volontaire ou criminel. Il peut être lié aux troubles, au mécontentement des détenus et des immigrés évacués du camp forestier deTsaramandroso. Des migrants qui ont occupé des terrains sur place depuis quelques années viennent d ‘être expulsés. L’emprisonnement des dizaines de pyromanes traduits devant la justice constitue également une cause probable de ces incendies. Cela crée des conflits sociaux entre les arrivants ou migrants et les locaux », a déclaré le DIREDD Boeny/Betsiboka, Ihando Andrianjafy.

Face à la violence des feux, cinq cents personnes comprenant des agents de la brigade de feux, cent vingt éléments des forces de l’ordre à savoir quatre vingt militaires, quarante gendarmes et cent quatre sapeurs-pompiers ont été appelés à la rescousse. Deux-cent cinquante fokonolona, les agents de la DIREDD Boeny/ Betsiboka, Madagascar National Parc Ankarafantsika et aussi des membres des partenairesde l’EdenProjects, Durell, Planète Madagascar ont également pris part à l’extinction des flammes, mais en vain.

Dimanche ma tin, l e Directeur Interrégional de l’Environnement Boeny/ Betsiboka, Ihando Andrianjafy, a mobilisé tous les fonctionnaires à Mahajanga à participer à l’opération. Le départ était donné à l’hôtel de ville dès 5h30 du matin car toute la nuit les forêts ont encore brûlé.

Les feux en chiffres

En mars dernier, d’après les résultats présentés par LandDev (ESSA/ Université Tana), la superficie brûlée dans la région Boeny ont sensiblement diminué.

Une diminution de 31.5% entre 2019-200 était enregistré, soit trois cent soixante quinze mille treize ha (en 2019) à deux cent cinquante six mille sept cent soixante dix neuf ha (2020) de superficie brûlée.