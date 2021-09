Baccalauréat Toliara – Réussite marquée pour l’enseignement technique

Avancée. 70, 5% de taux de réussite dans la province de Toliara pour l’ Enseignement technique, technologique et professionnel. L’enseignement général en a seulement enregistré 54,2%. Mais des chiffres satisfaisants par rapport à la province de Toamasina qui a noté 45, 82% pour la filière technique, technologique et professionnelle et 41, 97% pour l’Enseignement général.

La province d’Antsiranana a été la meilleure avec 85, 38% de taux de réussite dans la filière technique, technologique et professionnelle et 64, 01% pour l’enseignement général. Ce qui fait un taux général de réussite au baccalauréat de 65, 11% pour cette province et 55% pour celle de Toliara. La meilleure moyenne des Lauréats en revanche a été obtenue par un candidat de l’Enseignement général de Toliara I atteignant la note de 17,88 sur 20.

Un lauréat dans la série C avec une mention très bien, suivi de près par un candidat en série A2 à Ihosy ayant obtenu la moyenne de 17, 43 sur 20. Dans la filière technique, technologique et professionnelle, la meilleure note pour Toliara est de 15, 97 sur 20. Onze mille cent cinquante candidats parmi les vingt mille quatre cent un inscrits aux examens du baccalauréat dans la province de Toliara ont décroché leur diplôme.

Un taux de réussite de 55%, mieux que les 41% de l’année dernière. C’est le district de Betroka, dans la région Anosy qui s’affiche en tête de liste avec 83% de taux de réussite, toutes séries confondues.