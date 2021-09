Akany fitiavana – Un nouveau centre d’accueil à Antsiranana

La construction d’un nouveau centre d’accueil a été lancée par Andry Rajoelina, président de la République, et son épouse, Mialy Rajoelina vendredi dernier. Il s’agit d’un centre destiné aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées ayant besoin d’assistance. Le centre est baptisé Akany Fitiavana. Le Président de la République, et son épouse, Mialy Rajoelina ont assisté à la bénédiction du début de de la construction de l’Akany Fitiavana. « J’ai répondu à l’appel des Sœurs du Cœur Immaculé de Diego Suarez dans l’appui de la prise en charge des enfants en situation de handicap et des personnes âgées. Ces bénéficiaires ont besoin de prise en charge particulière », souligne le Président de la République durant son discours.

Mercredi, la congrégation des sœurs du Cœur immaculé de Marie de Diego Suarez, a fêté ses 66 ans d’existence. Il s’agit d’une congrégation religieuse créée à Madagascar. Elle a pour vocation de veiller au bien-être et à l’épanouissement des jeunes filles et des femmes. Le centre sera géré parles Sœurs du Cœur immaculé de Marie à SCAMA. Dans ce centre, les personnes en situation de handicap vont bénéficier de formation. « La construction de ce nouveau centre est un nouveau départ après de la pandémie de coronavirus. Cette infrastructure aligne parfaitement le velirano du Président de la République et la mission de la congrégation religieuse dans le cadre social », indique l’Archevêque d’Antsiranana.