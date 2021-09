20e anniversaire Asa Tana – Entre fierté et satisfaction

Le dimanche 12 septembre 2021 est à marquer d’une pierre blanche pour l’ASA Tana. Le club a soufflé ses vingt bougies, avant la cérémonie de remise de trophées du Tour de Tana Toyota by Sicam, hier à Ankorondrano. Et ce, en présence de ses fondateurs et de tous ses membres. Invité à prendre la parole, le président d’honneur, Ramanantsoa Randriamifidimanana, a prononcé un discours poignant : « Je suis très ému. Les années passent, mais la passion pour le sport automobile est intacte… Un club vit grâce à ses membres. Et les membres de l’ASA Tana ont fait preuve d’une immense solidarité… Je suis très fier que la passion soit transmise de génération en génération ». Ntsoa a appuyé sur sa fierté. Tandis que l’actuel numéro un, Fanoa Rakotoson, a parlé de satisfaction : « C’était le vingtième Tour de Tana et les retours des pilotes ont été très positifs. Tous ont pris du plaisir à rouler sur les spéciales mythiques qu’on a programmées. Une grande satisfaction pour nous donc à la fin… Je souhaite la même réussite pour les vingt prochaines années ». Outre la découpe du gâteau marquant l’anniversaire du club, les membres de l’ASA Tana ont également fait un geste spécial hier. Ils ont récompensé les anciens lauréats du Tours de Tana, pilotes comme copilotes.