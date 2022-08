Infrastructures routières – Des points noirs sur la RN6 et la RN4 traités

Les travaux de réhabilitation des points noirs sur les nationales 4 et 6 sont en cours. Le ministère des Travaux publics prévoit la réfection de tous les points noirs.

La circulation sur les routes nationales 4 et 6 revient progressivement à la normale. Les travaux de réhabilitation des tronçons de route entre Maevatanana et Ambondromamy, sur la nationale 4, et entre Mampikony et Antsohihy sur la nationale 6, sont presque terminés. «Les travaux sont terminés comme il se doit. Ils ont permis de traiter les points noirs », déclare le ministre des Travaux publics, Jerry Hatrefindrazana, lors de la visite de l’état des lieux sur la réception provisoire sur le PK 371+900 entre Maevatanana et Ambondromamy, jeudi.

Des travaux d’urgence ont été effectués par l’entreprise Iso Construction sur cette portion de route qui s’est affaissée. Un mur de soutènement de 70 mètres de long et de 4 mètres de large a été construit. La chaussée a été réhabilitée et revêtue de goudron. Au PK 134 à Tsarahasina jusqu’au PK 162 à Andribavontsona, sur la nationale 6, les travaux sont presque terminés. «La réhabilitation de cette route est une aubaine. La durée du trajet va diminuer. Actuellement, l’itinéraire Ambondromamy-Port Bergé se fait en 3 heures voire 4 heures. Une fois ces travaux terminés, nous allons pouvoir faire ce trajet en 2 heures», lance Olivier, transporteur à Port Bergé. Il raconte que le mauvais état de la route à Antanetilava, sur la route nationale 6, a coupé son ressort deux fois de suite, en l’espace de quelque temps. «La circulation des charrettes doit être interdite sur la route nationale. Leurs roues en fer détruisent les chaussées», enchaîne Olivier.

L’entreprise Iso Construction annonce la fin des travaux entre le PK 134 et le PK 162 sur la nationale 6, dans quinze jours. «Les travaux ont été retardés à cause du cyclone. Nous n’avons pu commencer qu’au mois d’avril», indique un responsable au sein de cette entreprise. Le ministre des Travaux publics souligne que les travaux de réhabilitation des points noirs sur la nationale 6 et sur la nationale 4 se poursuivront.