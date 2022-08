Appel à manifestation d’intérêt des Organisations de la Société Civile (OSC) pour mettre en œuvre des interventions de Changement Social et Comportemental (SBC) dans les situations d’urgence

L’UNICEF invite la société civile (organisations non gouvernementales, universités, institutions de gestion des médias et institutions religieuses) à participer à des partenariats pour améliorer la communication pour le changement social et comportemental en situation d’urgence aux niveaux national, régional et de district. Les institutions intéressées peuvent s’inscrire sur le portail des partenaires des Nations Unies et accéder à l’appel à manifestation d’intérêt : https://www.unpartnerportal. org/landing/opportunities/