Relations économiques – La Russie se rapproche du milieu des affaires

Privilégiant jusqu’ici les contacts avec les représentants étatiques, la mission diplomatique russe à Madagascar semble vouloir introduire des changements dans son approche en se rapprochant davantage des acteurs du secteur privé à travers notamment les groupements patronaux.

Le 3 août dernier, le chef de mission adjoint de l’ambassade de la Fédération de Russie à Madagascar, Alexeï Buriak, a rencontré le président du Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM ), Thierry-Marie Rajaona. Il a été rapporté lors de cette entrevue que les deux parties ont discuté de la promotion des échanges entre le principal groupement patronal du pays e t ses homologues russes et des questions générales de la coopération commerciale et économique entre les deux pays.

Moins d’une semaine après cette rencontre, le 10 août 2021, Alexeï Buriak a reçu à l’ambassade la présidente de la Fédération des Chambre de Commerce et d’Industrie de Madagascar (FCCI), Viviane Dewa, accompagnée du président de la CCI Vakinankaratra. Les questions de la coopération commerciale et économique entre la Russie et Madagascar ont été également au menu des échanges.

Ces récentes rencontres tendent à confirmer cette stratégie de Moscou de renforcer les échanges directs avec les opérateurs économiques et les acteurs de la société civile. Toutefois, la mission diplomatique reste active sur le créneau du raffermissement des relations entre les deux pays à travers les rencontres avec les autorités. À l’instar de celle qui s’est tenue dernièrement entre l’ambassadeur Andrey Andreev et Christine Razanamahasoa, présidente de l’Assemblée Nationale, d ans le bu t de c rée r un groupe d’amitié au niveau des organes législatifs de Madagascar et de Russie. Ou encore celle avec le conseiller diplomatique spécial du président de Madagascar, Patrick Rajoelina.

Sommet Russie-Afrique 2022

À savoir en outre que la diplomatie russe prépare activement la tenue du prochain Sommet Russie-Afrique qui devrait se tenir sur notre continent l’année prochaine. L’importance de cet événement pour Moscou a été rappelée par l’ambassadeur Andrey Andreev lors de ses échanges avec les membres actifs de «L’association des Amis de la Russie à Madagascar».

Lors d’une interview accordée au mois de mai dernier, l’ambassadeur de Russie à Madagascar a souligné la force des liens d’amitié et de coopération entre la Russie et Madagascar, qui ont toujours été basés sur « l’égalité des droits, une estime réciproque et le principe d’avantages mutuels ». Il a également noté que la coopération entre nos pays a un grand potentiel, particulièrement dans les domaines de l’agriculture, du tourisme, de l’énergie et des mines.

Pour ces deux derniers secteurs, la Russie met surtout en avant l’Afrocom (Comité de coordination pour la coopération économique avec l’Afrique), la plateforme russe de promotion des investissements privés, chargée de renforcer la coopération russo-africaine. Et on peut s’attendre qu’une délégation issue de cette plateforme, actuellement présidée par Igor Morozov qui est aussi Sénateur de la Fédération de Russie, fera dans les prochains mois une visite à Madagascar.

Notons également l’existence du Secrétariat du Forum de partenariat Russie-Afrique auprès du Ministère russe des Affaires étrangères, notamment en ce qui concerne la coordination générale de la coopération russo-africaine en période de préparation pour les sommets, le renforcement des liens d’affaires entre les entreprises russes et africaines, ainsi que l’élaboration de feuilles de route sur les axes économique, scientifique et culturel de la coopération russo-africaine.

Du côté du patronat malgache, on se félicite de cette disposition de la diplomatie russe à donner une impulsion nouvelle aux relations avec les acteurs du monde économique et des affaires. Le président du GEM, invité récemment au nom du secteur privé à exprimer les attentes de ce dernier par rapport au système de coopération des Nations Unies dans le cadre de la programmation 2021 -2023 pour Madagascar, a insisté sur la nécessité et la volonté des opérateurs économiques de s’ouvrir au monde.

Pour Viviane Dewa de la FCCI, la Russie constitue un marché prometteur pour les produits d’exportation du pays et les investisseurs russes peuvent apporter une contribution significative aux efforts de Madagascar de diversifier son économie.