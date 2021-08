Les groupes d’intérêt puissants doivent des explications à la population

Le guide national de l’ADN a disserté hier sur la dissolution du gouvernement décidée par le président de la République et le Premier ministre. Une décision prise suite à des défaillances au sein de l’équipe gouvernementale et qui pénalisent la population. Un nouveau gouvernement sera mis en place bientôt pour résoudre les problèmes sociaux divers dont la hausse des prix. La population attend un gouvernement de combat pour la sortir de la pauvreté et de la misère. Un déséquilibre social dû à une mauvaise répartition des richesses. La population compte sur une nouvelle équipe qui peut suivre le rythme du président afin d’accélérer le développement et d’assurer le partage équitable des richesses dans chaque foyer.

Il faut dire que le précédent gouvernement était desservi par le manque de dynamisme de certains membres sans oublier des collaborateurs corrompus ou incompétents à tous les niveaux de l’administration. Et c’est l’État qui encaisse toutes les critiques et les blâmes dans cette histoire de hausse de prix des produits de grande consommation. Ce n’est pas l’État qui fait monter les prix. Il n’y est pour rien. Ce sont des groupes d’intérêt puissants qui manipulent les prix à leur guise. C’est une manière de déstabiliser le pouvoir quand leurs intérêts sont menacés.

Il est temps de confronter ces groupes d’intérêt avec la population en particulier les consommateurs. Ils monopolisent tous les secteurs stratégiques comme l’énergie, la communication, les hydrocarbures, les mines ainsi que le circuit économique e t commercial. Ils dominent également l’importation des produits de première nécessité et font la pluie et le beau temps.

Mais comme solution l’ADN a toujours prôné la refondation structurelle du pays pour le développement économique. C’est le moteur qui garantit une hausse du niveau de vie de la population. Il faut partir de la base en augmentant la production. Le jour où nous produisons tout ce que nous consommons, on n’en finira avec l’importation et la hausse des prix. D’ailleurs en terme de nourriture, les Malgaches peuvent trouver tout ce qu’ils consomment sur le marché. Il suffit donc de faire quelques sacrifices pour renverser la tendance et mettre fin à la dépendance de l’extérieur.