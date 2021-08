Forces de défense et de sécurité – Rajoelina rappelle les fondamentaux

Le Chef de l’État a présidé une cérémonie militaire au camp du GSIS, à Ivato, hier. L’occasion pour lui de rappeler aux Forces de défense de sécurité leurs vocations premières.

Symbolique. Andry Rajoelina, président de la République, a, une fois de plus, choisi une cérémonie militaire pour sa deuxième sortie publique, depuis le début de l’affaire Apollo 21. Une sortie qui n’est pas anodin autant sur la forme, que pour le motif.

La cérémonie à laquelle le Chef de l’État s’est tenu au commandement des formations spécialisées de la gendarmerie nationale (CFS), à Ivato. Le lieu qui abrite le CFS, est également le camp de base et d’entrainement du Groupe de sécurité et d’intervention spéciale (GSIS), des bérets noirs. Le précédent commandant du GSIS et quelques-uns de ses éléments sont happés dans l’affaire de tentative d’assassinat du Chef de l’État.

Après l’Académie militaire (ACMIL), d’Antsirabe, le 30 juillet, Andry Rajoelina a profité de sa prise de parole au CFS, hier, pour rappeler les vocations premières des Forces armées et plus largement des Forces de défense et de sécurité (FDS). « Travaillons ensemble pour vaincre l’insécurité et défendre notre souveraineté nationale qui est chère », a-t-il déclaré.

L’événement d’hier, a été l’occasion d’affirmer que la lutte contre l’insécurité et la préserver la souveraineté étatique est une charge qui incombe aux trois corps au sein des FDS, y compris la police nationale donc.

Encouragement

Cela ne peut se faire sans respect des lois, de la discipline et de la hiérarchie, cependant. Le contexte impose, visiblement, au Président de marteler ces fondamentaux.

« Vous êtes les remparts qui garantissent la souveraineté de l’État. Cette lourde responsabilité vous incombe. Grace à vos efforts, la sécurité est rétablit dan s plusieurs districts. Seulement, il y a encore beaucoup à faire. Soyez des modèles dans votre travail puisque nous savon tous que la sécurité est une des conditions pour le développement d’un pays », soutient Andry Rajoelina.

Un des points d’orgue de la cérémonie d’hier, a justement été la remise de distinctions honorifiques et la pose de galons pour avancement en grade à titre exceptionnel de gendarmes méritants. Ces bérets noirs ont, notamment, été au front lors du démantèlement du réseau des kidnappeurs menés p a r le fameux Del Kely. Le commandement du corps des bérets noirs est impitoyable lorsqu’il s’agit de sanctionner les éléments déviants. Cette fois-ci, ceux qui sont vertueux ont été à l’honneur.

« Ce n’est que justice de témoigner notre gratitude à ceux qui ont fait leur travail dans la droiture, avec courage et abnégation », a déclaré le Chef de l’État. Il s’agit, aussi, d’une manière d’encourager les autres éléments à déployer les mêmes efforts dans leur travail et cultiver ainsi, la culture d’excellence, selon le communiqué de presse de la présidence de la République.

Le général Richard Ravalomanana, secrétaire d’État à la gendarmerie nationale sortant, figure parmi les gendarmes ayant reçu une distinction honorifique des mains du président Rajoelina, hier. L’officier général retraité est élevé au rang de Grand croix de 2e classe de l’ordre national. À entendre le discours présidentiel, le membre du gouvernement sortant a accomplit la mission qui lui a été confiée, notamment, la lutte contre le kidnapping. Visiblement, il s’agit aussi, de conclure en apothéose ses 36 ans au sein des bérets noirs. «

Je vous suis reconnaissant puisque cette distinction n’est pas faite à titre posthume », s’est ému le général Ravalomanana. Pour Andry Rajoelina, la présence, hier, au CFS pourrait, également, être un message politique adressé à la gendarmerie nationale et un pied de nez fait à l’opposition. Le secrétaire d’Etat sortant a rappelé la commission sécurité du colloque de la plateforme d’opposition RMDM a requis, dans sa résolution la suppression des bérets noirs.

Passation de commandement au CFS

La cérémonie de remise de distinctions honorifiques et de galon aux gendarmes méritants, hier, a été précédée par la passation de commandement entre le général Marima Bama, commandant sortant du CFS et son successeur, le colonel Lala Henri Rakotonirina. L’ancien aide de camp du président de la République reprend du service à un poste de commandement. Le CFS qui comprend le GSIS a été éclaboussé par l’affaire Apollo 21. Le colonel Rakotonirina reconnait que sa nomination fait suite à cet épisode tourmenté. Homme de confiance du Chef de l’État il affirme son intention d’apporter des quelques réformes.