Education inclusive – Une candidate avec un handicap moteur affronte le bacc

Une candidate avec une infirmité motrice cérébrale s’est présentée à l’examen du baccalauréat. Elle veut aller loin dans ses études pour devenir comptable.

La sonnerie résonne au centre d’examen du baccalauréat à Nanisana, à 15 heures 45, hier. C’est la fin des épreuves pour les candidats de la série Littéraire. Prisca Vahatriniaina Harimalala, une candidate avec une infirmité motrice cérébrale, sort de sa salle d’examen, joyeuse. « C’était moyen. L’épreuve de Mathématiques a été la plus simple. J’ai, par contre, eu quelques difficultés avec l’Histoire-Géographie », lance cette candidate de 21 ans. Prisca croit en sa réussite, malgré les difficultés provoquées par son handicap. La jeune femme ne maîtrise pas l’usage de ses membres supérieurs, surtout, de ses doigts. Elle ne peut pas tenir un stylo. C’est sur un ordinateur portable qu’elle répond aux questions.

Cela ne roule pas comme sur des roulettes, on constate sa lenteur. « Le processus a été long, avant que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique accepte la participation de cette candidate avec une infirmité motrice cérébrale à cet examen. Mais Prisca n’a pas pu jouir de tous ses droits. Elle devrait avoir une majoration de temps à chaque épreuve, vu sa lenteur, mais elle ne l’a pas eue », regrette Jean Fidèle Randrianirina, coordonnateur de l’association Fanarenana, qui prend en charge l’éducation de Prisca.

Devenir comptable

Prisca n’a pas, toutefois, baissé les bras. Elle est confiante. C’est déjà à l’après baccalauréat qu’elle pense, à la fin des épreuves. La réussite de cet examen est une étape importante pour Prisca, qui souhaite devenir comptable. Elle veut sa liberté. Et pour cela, elle envisage de partir loin de sa famille. « Je veux poursuivre mes études, dans une université à Fianarantsoa où je vais apprendre la comptabilité. Je veux avoir ma liberté », lance-t-elle. Sa mère est inquiète. « Prisca est indépendante. Elle peut laver son linge, elle fait la vaisselle, elle cuisine. Elle n’a besoin de mon aide que les rares fois où elle a besoin qu’on lui gratte le dos. Mais de la savoir loin de moi ne m’apaise pas. Déjà ici, elle s’est souvent fait exclure. En classe de seconde, par exemple, on a exigé d’elle la moyenne de 12/20 pour pouvoir passer au niveau supérieur. Je l’ai retiré de cet établissement et l’ai envoyé dans une autre école, pour éviter qu’elle se fasse rejeter », indique sa mère, Esther Razafiarisoa.

Prisca, quant à elle, se moque de ce que les gens peuvent penser d’elle. Bon vivant, Prisca n’a aucun complexe. « N’ayez aucun complexe sur votre corps. Si vous vous focalisez sur vos handicaps ou sur vos imperfections, vous n’allez jamais avancer. Ignorez les mauvaises choses que les gens disent sur vous », lance-t-elle en premier temps. « Ne repoussez pas les personnes vivant avec un handicap. Comme vous, nous voulons nous épanouir aussi », adresse-t-elle aux gens qui n’ont pas de handicap.