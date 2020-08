Tosika fameno II – De nouveaux bénéficiaires intégrés dans la liste

À la suite des doléances déposées auprès de la commune urbaine d’Antananarivo, de nouveaux bénéficiaires ont été éligibles au Tosika Fameno, un volet du plan d’urgence sociale initié par l’État. Après le traitement des doléances et l’analyse de vulnérabilité menés en collaboration avec la CUA et suivant les ressources budgétaires, près de treize mille ménages ont pu bénéficier de cette allocation financière.

La deuxième phase du Tosika Fameno s’est déroulée depuis le 10 août, dans les 3e et 6e arrondissements pour se terminer au début du mois de septembre. Dans ces deux arrondissements, les volontaires Tosika Fameno ont pu être mobilisés pour appuyer, avec la police municipale, la coordination de la distribution dans près de trente fokontany dans le 6e arrondissement et dix neuf dans le 3e . Les opérations ont été effectuées depuis lundi auprès des agences de paiement, à proximité des deux arrondissements. Ou par transfert monétaire via mobile banking.