Isoanala Betroka – Un enseignant et son collègue tués par balles

Crime. Un enseignant et un vice-président de fokontany, tous les deux âgés d’une trentaine d’années, ont froidement été abattus par balles par deux bandits. Les faits se sont produits dimanche soir vers 19 heures et 30 minutes, à Antsonjomalinika, à six kilomètres d’Isoanala, dans le district de Betroka.

Les deux victimes rentraient d’une fête familiale à Sakoamasy. Elles étaient accompagnées par un proche qui a réussi à échapper aux malfrats dressés au plein milieu de la route. Ce rescapé a donné l’alerte aux forces de l’ordre.

Opérant dans l’obscurité, les truands armés n’ont pas hésité à faire feu sur l’enseignant et son collègue pour les voler ensuite. Après l’acte, ils ont vidé les lieux, ne laissant aucune trace dans le bled. Les malheureux ont été criblés de chevrotines, quatre pour le premier et deux pour son compagnon d’infortune, selon les constatations effectuées par la gendarmerie. Les dépouilles ont été laissées à la famille.

Une enquête a été ouverte sur cet assassinat et vol. Jusqu’à hier, aucune arrestation n’a encore été signalée. Une collecte de renseignements territoriaux suit son cours pour essayer de parvenir jusqu’aux auteurs.