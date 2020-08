Infrastructure – Le barrage de Bezaha irrigue 5 500 hectares de rizières

Les agriculteurs des communes rurales d’Andranomangatsiaka et de Bezaha, district de Bezaha, région Atsimo Andrefana l’attendaient avec impatience. Un nouveau barrage va arroser 5 500 hectares de rizières et irriguer l’ensemble de la plaine de Taheza après plus d’un mois de coupure d’eau.

La gestion de ce barrage se fera dans la transparence sachant que les bénéficiaires vont devoir participer à l’assainissement des branchements à partir du canal principal et du canal secondaire. Ils paieront des redevances auprès de la commune. Des redevances qui vont assurer l’entretien du barrage. Des riziculteurs ont déjà reçu une formation de la Direction régionale de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche, des techniques visant à pérenniser le fonctionnement de l’infrastructure.