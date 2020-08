Confinement – Les régions ripostent selon leur cas

A chaque région, sa formule de riposte. Les mesures sanitaires appliquées dans les localités dépendent de l’évolution de la propagation de la pandémie. Il y a celles qui choisissent le confinement progressif tandis que d’autres préfèrent adopter des mesures strictes pour maîtriser la situation. Les chiffres sont variables. Si des régions sont en pleine phase de croissance épidémique, d’autres connaissent une stabilisation.

À Betsiboka où la région est classée dans la phase de croissance épidémique, une note de la direction régionale de l’éducation est sortie, annonçant l’arrêt des cours et la fermeture de tous les établissements scolaires. Les cas testés positifs s’y sont multipliés selon le rapport publié par le Centre de commandement opérationnel Covid-19 (CCO). Par contre, la région Sofia met en place des mesures sanitaires allégées et procède à la levée de l’interdiction de circulation entre les districts d’une part, et le retour des élèves en classe d’examen sur les bancs des écoles d’autre part. Les régions agissent selon la gravité de la pandémie.

Sur ce point, un écart sur le niveau de bagage scolaire des élèves est à craindre. Les écoles font face à des désorganisations et la répartition sur la reprise des cours est inéquitable pour ceux qui préparent les examens officiels. « Ce sont les conditions sanitaires qui priment devant la situation. En tout cas, le ministère de l’Éducation a mis en place des supports de cours télévisés pour assister ceux qui ne peuvent pas aller à l’école », explique le directeur de la technologie, de l’information et de communication auprès du ministère, Feno Richard Soja joint au téléphone.

Les prises de décision relatives à la Covid-19 sont laissées à la libre volonté des régions sous conditions qu’elles soient conformes à celles appliquées par le CCO Covid-19 national.