Boeny – Vingt six personnes révoquées au sein du gouvernorat

Un grand balayage à la direction de la région Boeny. Vingt-six personnes viennent d’y être révoquées sans solde, selon l’article 2 de la décision n° 233-20 /REGBN /GOUV du 11 août 2020, portant également annulation de la note N°076- 20/REG-BN/ GOUV du 7 août 2020 portant suspension des personnels, selon l’article premier de la même décision.

Ils ont été recrutés durant la période intérimaire du chef de la région Boeny. Le recrutement est considéré comme une violation des dispositifs du décret n°2019- 822 du 19 avril 2019 portant nomination des chefs de région intérimaire en qualité d’ordonnateurs suppléants des régions, relative à des actes de recrutement massif du personnel qui engage juridiquement et financièrement la région Boeny.

De tels recrutements, qui échappent à l’expédition des affaires courantes, sont considérés comme contraire à l’esprit même de la fonction d’intérimaire. Il s’agit de onze assistants recrutés au sein de différents services, dont celui du centre d’apprentissage moderne et continu, suivi et évaluation, affaires financières et division recouvrement. Le reste a été engagé comme chefs de division du contentieux, de division social-hygiène et santé, chauffeur ou chef de division du personnel, femme de ménage, agent de recouvrement et secrétaire, assistant au service de la promotion du tourisme au niveau de la région Boeny, durant la période intérimaire.