Antananarivo ville – La distribution du Vatsy Tsinjo reportée

Ils sont nombreux à venir tous les jours dans les bureaux de fokontany pour le planning de la distribution et rentrant bredouilles. Aujourd’hui, c’était encore le cas. L’attente est interminable pour les ménages en situation de précarité de la ville d’Antanana­rivo, qui attendent impatiemment la distribution des aides sociales promises par l’État. Hier, ils on haussé le ton contre les responsables de fokontany qui font de leur mieux pour apaiser la tension. « Ils se plaignent de ne plus avoir à manger. Nous tentons de les rassurer en leur expliquant que la distribution sera pour bientôt », rapporte un président de fokontany, hier.

Liste inachevée

Si le ministre des Mines et des ressources stratégiques, Fidiniavo Ravokatra a annoncé, lundi, que la distribution du Vatsy Tsinjo allait reprendre mercredi, hier, la liste des bénéficiaires n’était pas encore affichée dans les fokontany de la Commune Urbaine d’Antananarivo. Par ailleurs, aucune organisation sur la distribution des vivres ne serait prévue ce jour, selon plusieurs présidents de fokontany et des chefs districts à Antananarivo. La distribution serait reportée à une date ultérieure pour la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA).

« La liste des bénéficiaires n’est pas encore achevée. C’est la raison pour laquelle la distribution n’a pas encore commencé à Antananarivo », indique une source auprès du gouvernement, joint au téléphone. « Le planning a été décalé pour une bonne organisation de la distribution. Normalement, elle ne devrait plus dépasser cette semaine. Nous sommes en phase de saisie des données recueillies lors du recensement, en ce moment », souligne une source auprès d’un district de la ville d’Antananarivo.

C’est à partir de ces données que les bénéficiaires seront sélectionnés. Hier, des agents de l’État étaient encore sur le terrain pour finaliser le recensement. « Nous faisons une dernière vérification, au cas où des ménages n’ont pas été répertoriés », lance une source dans le district de Tanà I.

Une réunion entre le gouverneur d’Analamanga et des chefs de districts était prévue hier soir, pour discuter de la reprise de la distribution de ces aides, entre autres.