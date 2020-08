Antananarivo – L’Église luthérienne reprend ses activités

L’Église luthérienne s’apprête à reprendre ses activités et à rouvrir ses lieux de culte à Antananarivo. « Tous les pasteurs dans le synode régional d’Antananarivo vont reprendre leur poste pour encourager les chrétiens qui sont exténués par la crise sanitaire. Les églises à Itasy, à Analamanga, et à Bongolava vont, aussi, rouvrir s’il n’y a pas de problème avec les autorités ». Tel est, en résumé, le contenu d’une lettre adressée aux pasteurs, aux églises et aux fidèles du synode provincial d’Antana­narivo, et signé par le président du bureau du synode d’Antananarivo, le pasteur Jacques Audace Ratefiari­vony, hier.

Lundi, le président de l’Église reformée de Jésus Christ à Madagascar (FJKM), le pasteur Ammi Irako Andriamahazosoa a annoncé la reprise des activités pastorales à Analamanga et à Toamasina, notamment, la réouverture des temples et la reprise des cultes. Des temples F JKM dans la ville d’Antananarivo ont déjà informé leurs fidèles du planning du culte dominical et de la distribution de ticket. Le temple FJKM à Andraina­rivo, entre autres, va organiser quatre cultes, dimanche matin de 8 heures et 12 heures et invite ses fidèles à récupérer les tickets, vendredi et samedi.

Si tout est « fin prêt » du côté des Églises, la préfecture de police d’Antananarivo exige que les responsables déposent une demande d’autorisation de réouverture dans laquelle ils s’engagent à respecter les mesures sanitaires pour éviter la propagation du coronavirus. Ils devront limiter à cinquante le nombre de fidèles par séance de culte et encourager les fidèles à respecter les gestes barrières comme se laver les mains avec du savon avant et après le culte, porter un masque. En outre, ils devront disposer d’un registre dans lequel seront inscrits le nom et les coordonnées de chaque fidèle qui assiste au culte. Ces informations seront nécessaires au cas où il y aurait des personnes infectées par la Covid-19 parmi l’assistance, pour faciliter le traçage.