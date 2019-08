Football – France : Morel et Rennes démarrent du bon pied

Pour son premier match avec son nouveau club, Jérémy Morel a déjà ouvert son compteur. Le défenseur latéral des Barea de Mada­- gascar a inscrit l’unique but du Stade Rennais, samedi durant la première journée de Ligue 1 française.

Rennes se déplaçait à Montpellier, à l’occasion de cette ouverture de la saison 2019/2020. Et le club breton a ramené une courte, mais importante victoire du Sud de l’Hexagone, un but à zéro.

Notons que les Heraultais auraient pu arracher le nul, si Andy Delort n’avait pas raté son penalty à l’heure de jeu. C’est une sorte de délivrance pour le Stade Rennais.

En effet, cela fait six ans que le club n’a plus remporté de succès d’entrée au démarrage de cette Ligue 1. Son but à bout portant, à la sixième minute de jeu, est encore plus symbolique pour Morel.

Et ce, sachant qu’il mar­que dès sa première apparition et qu’il n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis avril 2015.

À trente-cinq ans, le latéral se lance certainement un des derniers défis dans sa longue carrière avec Rennes. Et le challenge débute de la meilleure des manières pour celui qui a entamé sa carrière à Lorient en 2003, avant de jouer pour l’Olympique de Marseille (2011/2015), puis pour l’Olympique Lyonnais (2015/2019), avant de rejoindre la Bretagne.