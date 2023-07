TRANSFORMATION MINIÈRE – Une ferme solaire à la mine de graphite de Molo

Nextsource Materials Inc. annonce que la mine de graphite de Molo, dans le sud de la Grande île dispose désormais d’une ferme solaire.

Sur pied. Quatre Giga Watt heures d’énergie propre, voilà la production annuelle que pourrait fournir la nouvelle ferme solaire mise en place par la société canadienne Nextsource Materials Inc. dans le sud de Madagascar. La mine de graphite de Molo annonce en effet la mise en place d’une ferme solaire dans son camp minier de graphite à Fotadrevo, Toliara. « La compagnie a le plaisir d’annoncer que la construction de sa centrale solaire hybride dans sa mine de graphite de Molo à Madagascar est complétée », peut-on lire dans le communiqué publié par la compagnie sur son site internet. Construite avec la main d’œuvre locale, cette nouvelle installation comprend 4 902 panneaux photovoltaïques étendus sur 12 663 mètres carrés. Une concentration importante de moyens de productions en termes d’énergie renouvelable qui a aussi une capacité de production maximale de 2,6 MW d’énergie solaire et 3,1 MW d’énergies thermiques. D’après les explications supplémentaires fournies par Nextsource, « selon les premières estimations, la ferme solaire de 2,6 MW pourrait produire jusqu’à 4Gwh par an en termes d’énergie propre. Cette capacité aussi pourrait réduire annuellement de 2,275 tonnes les émissions de CO2 ».

Plus d’efforts

La compagnie d’exploitation de graphite, Nextsource Materials ne compte pas s’arrêter sur cette lancée en termes de transition énergétique qui est actuellement devenue une nécessité, au vu des enjeux climatiques de plus en plus pressants. « Actuellement la ferme solaire hybride déjà sur pied permet de générer 33% des exigences de la mine de Molo en termes d’énergie renouvelable », confirme la compagnie. Les efforts seront toutefois multipliés pour atteindre un pourcentage de dépendance de 50% vis-à-vis des énergies propres. Nextsource et CrossBoundary Energy (CBE), la compagnie propriétaire de la ferme solaire et également en charge du fonctionnement de celle-ci envisagent d’optimiser l’utilisation de l’énergie solaire dans la mine de graphite de Molo. « Pour anticiper une éventuelle expansion de la mine de Molo, la compagnie s’est fixé comme objectif d’augmenter le pourcentage des énergies renouvelables à au moins 50% », indique-t-ils.