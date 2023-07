RAID D’ISALO – Quatre nationalités pour affronter les Malgaches

Courez l’exceptionnel. En collaboration avec la Fédération malgache d’athlétisme, Jean Marie Daval de Randomada, initiateur de l’évènement, organise ce samedi 15 juillet la XVIe édition du Raid de l’Isalo dans le fabuleux Parc national de l’Isalo. Près de deux cents coureurs et marcheurs de cinq nationalités prendront part aux différentes courses de la journée. Ils viennent de Suède, de France, de Grèce, d’Allemagne et de La Réunion pour se frotter aux Malgaches. Pour les plus aguerris du circuit, une distance de 45 km les attend. On saura au bout de l’itinéraire lequel de ces coureurs les plus endurcis va battre le record de l’épreuve qui doit se faire en moins de quinze heures. Le semi-raid de 25 km pour ceux qui veulent allier le sport et la découverte, est proposé à ceux qui aiment le soft, tandis que la randonnée de 20 km est proposée aux adeptes de la marche tranquille et la découverte du site. Un mini-Raid de 3 km sera également suggéré dans la ville de Ranohira pour les « zaza » (enfants) qui n’arrivent pas à suivre le rythme des adultes. Ce sera une distance de mise en jambe et une préparation déjà pour plus tard à la grande distance. Les inscriptions chez MDA ont été définitivement fermées ce mercredi 13 juillet, à 16 heures.