OPÉRATION POLICIÈRE – Cinq suspects tués en trois jours

Les forces de police continuent à frapper d’une main de fer. En trois jours, elles ont enchaîné des interventions visant à mettre hors d’état de nuire les associations de malfaiteurs. Cinq morts sont répertoriés pendant cette courte période. Le dernier cas recensé a été enregistré dans la soirée d’avant-hier à Ambohijanahary, à Ambatondrazaka. Un individu mouillé dans des attaques à main armée ainsi que des actes de kidnapping a été tué dans une opération policière. Le quidam est tombé arme au poing. Il tenait une arme de guerre lorsque la police a eu raison de sa fougue criminelle. La veille, ce sont deux autres individus, recherchés pour braquage de magasin de gros et vol de motos qui ont été tués par les forces de police à Toamasina. Quatre de ses acolytes ont été pris vivants et deux motos volées retrouvées et restituées aux propriétaires. Quelques jours plus tôt à Maintirano, deux suspects sont tombés sous les balles des forces d’intervention de la police de la ville. Ils s’apprêtaient à diriger une attaque à main armée contre un village lorsque la police est intervenue. Pour ces trois faits consécutifs, d’autres personnes incriminées sont encore recherchées.