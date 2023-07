INVESTISSEMENTS DIRECTS – Plus de 500 entreprises locales épaulées par Ambatovy

Soutenir les entreprises locales, la multinationale Ambatovy en fait son fer de lance. En effet, ce géant du secteur extractif contribue à épauler des entreprises locales à travers son programme Ambatovy Local Business Initiative (ALBI). Comme son nom l’indique, ce sont les Petites et Moyennes Entreprises ou Industries, à travers des entrepreneurs locaux qui bénéficient de cet appui. La compagnie, indique en effet avoir soutenu au minimum dans les 400 entreprises.

Contributions importantes

« Ambatovy donne la priorité à l’achat de biens et de services à Madagascar afin de maximiser ses retombées économiques », indique la firme sur les visuels destinés au grand public lors de ses « journées portes ouvertes » lancées depuis lundi et qui se poursuivront jusqu’au samedi 15 juillet à la Gare Soarano. D’après les explications fournies par la compagnie, elle travaille avec près de 3 000 paysans fournisseurs issus de Moramanga et Toamasina, les localités dans lesquelles elle opère. Près de 1,549 milliards d’ariary soit 340 millions de dollars ont également été dépensés par Ambatovy pour les achats de biens et services à Madagascar en 2022. Une dépense auprès de plus de 500 entreprises locales. Des dépenses qui entrent justement en ligne de compte dans la politique d’ « Achat local, emploi local ». Des dépenses qui donnent une bouffée d’oxygène aux entrepreneurs locaux surtout pour ceux qui sont en liens de sous-traitance directe avec la multinationale. Avec la stabilisation des cours du nickel au London Metal Exchange (LME), depuis la fin de l’année précédente, la demande en termes de fourniture de nickel avait recommencé à augmenter. Les investissements en termes de responsabilité environnementale et sociale avaient drastiquement augmenté. Cela a requinqué l’économie de la Grande île. Surtout que l’on sait que ces contributions sont plus élevées que le total des montants censés être octroyés à Madagascar dans le cadre de la Facilité élargie de crédit (FEC), qui tablent à 312 millions de dollars.