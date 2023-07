Ho fanampiana ny « Boky mitety vohitra »

Arivo ariary isaky ny olona iray alina, mira dimampolo tapitrisa ariary. Handray anjara ny tenako ary manasa antsika hanampy ny tetikasa « BOKY MITETY VOHITRA ».

Ny fikambanana APLEM (Association pour la Promotion du Livre et de l’Écrit à Madagascar), Fampiroboroboana ny Boky sy ny Asa-Soratra, no nanan-kevitra, efa hatramin’ny 2016, hitondra ny boky any amin’ny ankizy isam-pokontany rehefa tsy tratran’ny ankizy, noho ny antony samihafa, fa indrindra ny fahasahiranana ara-pivelomana, ny handeha hamonjy trano famakiam-boky.

« Anjarantsika ny fanabeazana ny zaza malagasy fa tsy hiandry mpamatsy vola vahiny foana », hoy ny APLEM. Hatramin’ny 14 jona – 07 jolay 2023 anefa dia mbola 1.145.500 ariary fotsiny no voaangona, raha io 50.000.000 ariary io no tanjona tratrarina.

Tsara ny tahan’ireo ankizy mpamaky boky amin’ny trano famakiam-boky BPT (« bibliothèque pour tous » anivon’ny biraom-pokontany), ka afaka CEPE 2023 : Ambohimamory sy Itaosy samy manana « bibliothèque communale », Ambohimandroso, Antanjona, Ambohidrapeto, Ambohiparaky, Ambodifasika, Antanetibe, Tsarazaza, Antsahamasina, Ambaniala, Anjakaivo, Avaratsena, Soamiampita.

Isika, nandia sekoly nanana trano famakiam-boky ary teo ambany fiahian’ny Ray aman-dReny nizara tamintsika ny fitiavany boky. Raha mbola tsy nisy ny televiziona, raha mbola tsy nisy ny Internet, raha mbola tsy nisy Netflix sy ny hafa, boky no novatsiantsika nanalàna andro.

Mba isan’ny naha toa izao antsika ny nofy sy eritreritra lavitra niainga tamin’ny famakiam-boky, izay fanabeazana tena fototra. Fanabeazana izay antoky ny fivoarana isam-batan’olona, fepetra farafahakeliny hampandroso firenena. Demokrasia lasan-ko vavany fotsiny raha tsy misy olom-pirenena manana saina sy fahaizana handinihina mba tsy hihinanana amam-bolony ny toky fitaka sy ny fampanantenana poakaty.

Natao hoe « Volan’ny Teny Malagasy » ny volana jona. Ankoatra ny famakiana boky amin’ny ankapobe, isan’ny hahafaty ny Teny Malagasy ny tsy fisiana sy tsy famakiana ny boky amin’ny Teny Gasy.

#Tany_Teny_Tantara : mamaritra antsika imaso sy anivon’izao tontolo izao. Isika rahateo vao nanamarika ny fiverenan’ny Fahaleovantena. Bitika fa fototra, isan’ny mandrafitra izany rehetra izany, mba tsy ho « tora-po vita tsianjery », ity fametrahana ifotony ny famakiam-boky ity.