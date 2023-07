Histoire – Nampoina à l’écran

Passionnés d’histoire. Après un an et demi de production et de réalisation, l’association Valamparihy annonce la projection en avant-première de son film intitulé : « Nampoina, ny riaka no valampariako » ou « Mon royaume s’arrête où commence la mer », le 15 juillet au Canal Olympia Iarivo. Ce film, écrit par le Pr Raymond Ranjeva et réalisé par Henri Randrianierenana et Haingotiana Rasolondraibe, aborde l’histoire du grand roi Andriana-mpoinimerina juste après l’unification de l’Imerina. « Nampoina relève du genre de la fiction historique et présente une construction imaginative basée sur des documents historiques, des informations et des traditions conservées dans les familles ou les communautés. Cela permet d’enrichir les connaissances historiques de Madagascar », annonce le responsable de l’association. Le film aborde des thèmes qui mettent en évidence le fait que l’unité du royaume est fondée sur des données naturelles telles que l’insularité, la langue, les coutumes, les échanges et les liens de parenté, auxquels le roi a insufflé une ambition politique. « Ce film raconte l’histoire du projet politique du souverain Andrianampoini-merina et vise également à faire découvrir aux jeunes l’histoire méconnue de Madagascar tout en mettant en évidence la place du pays à l’échelle internationale », souligne Raymond Ranjeva. Ce projet ambitieux contribue à préserver et à valoriser l’histoire de Madagascar tout en offrant une expérience cinématographique captivante. Il est important de souligner que l’Association Valamparihy, en tant que propriétaire du film, détient tous les droits de distribution et de diffusion.