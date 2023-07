FOOTBALL – TELMA COUPE DE MADAGASCAR – Fosa vise un doublé, Elgeco Plus veut conserver son titre

Quatre matches comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe de Madagascar se tiendront dans la capitale, tandis que les quatre dans les régions. Quatre des rencontres se dérouleront samedi et quatre, dimanche. Le club fraichement champion de Madagascar, Fosa Juniors FC, doit passer par FC Rouge d’Analamanga, tombeur de l’Uscafoot, ce samedi à Ambohidratrimo, pour se rapprocher du doublé. L’équipe vainqueur de la Coupe, Elgeco Plus, tentera de conserver son sacre et jouera sur sa pelouse contre le FC Mahavatsy d’Analan­jirofo, samedi. Le vice-champion national en 2022, Ajesaia, éliminé en demi-finale de l’OPL affrontera, dimanche à Ambohidratrimo, un autre club OPL, Dato FC. Et CFFA, champion national de la précédente saison et éliminé dès l’entame des Play-offs, aura l’occasion de remonter s’il arrive à surclasser l’EFFCA MI 20 FC d’Anala­manga dimanche, toujours à Ambohidratrimo. À Antsirabe, Disciples FC recevra samedi, l’ASJM d’Androy, tandis que l’AS Fanalamanga, finaliste de l’OPL, accueillera, quant à elle, au stade de Barikadimy, le Kakambary FC d’Analan­ji­rifo. Et le match à Mahajanga sera le remake de la finale de la Pro D2 entre Tsaraman­droso Formation et ASA de Nosy Be. Le titre a été ravi, durant la précédente saison, par les Iliens.