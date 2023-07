FOOTBALL – JEUX DES ILES – Six « Réunionnais » dans la présélection

Trente joueurs dont six expatriés, formeront la présélection en vue des Jeux des Iles. Le coup d’envoi du regroupement sera lancé le 16 juillet à Mahajanga.

La liste des présélectionnés pour les Jeux des Iles dévoilée. Le sélectionneur, Romuald Félix Rakotondrabe, a sollicité six expatriés dont cinq de La Réunion et un des Seychelles. «J’ai choisi les joueurs pour leur performance. Je les ai tous suivis de près. Je ne me réfère plus au CHAN qui date de janvier et février alors qu’on est déjà au mois de juillet», explique-t-il. Deux défenseurs lors du match contre le Ghana, Ando Nampoina Manoelantsoa de JS St- Pierroise et Théodin Roger Ramanjary de Sainte-Suzane ont confirmé leur place. Au milieu, il y a le Barea Chan Rojo Andriamanjato qui évolue depuis quelques mois au Saint-Pauloise FC, ainsi que Baggio Romario Rakotoarisoa de Jeanne d’Arc et le jeune Barea U23, El Hadary Raheriniaina Ylan Clovis du club seychellois Saint-Michel United.

Match amical

Dans la ligne d’attaque, l’entraineur a appelé quatre buteurs les plus performants du moment, à savoir Angelo Andreas Andrianantenaina de l’AS Excelsior, les attaquants de l’OPL, Fenohasina Gilles Razafimaro de l’Aje­saia et Toky Rakotondraibe du Cosfa qui ont emmené leur club respectif jusqu’en demi-finale. Le technicien a aussi confirmé sa confiance au buteur du Chan, Jean Yvon Razafindrakoto, du Fosa Juniors FC. «Le choix des expatriés est une suite logique. J’ai appelé cinq d’entre eux, lors du match contre le Ghana. Pour El Hadari, il assure bien son poste, dont les titulaires ont toujours été Tendry et Tsiry», argumente le sélectionneur. Deux gardiens de but viennent également d’intégrer la sélection, en l’occurrence «Fabrice Andriatsilavina du Fosa Juniors FC qui a propulsé son club sur le toit national. Et Bary Malala Tsitohaina Razanamparany dit Goly kely de l’AS Fanalamanga, finaliste de l’OPL, a fait preuve de perfor­mance ces derniers temps étant, pendant des saisons, second d’Andrianirina Rajomazandry». Le sélectionneur a souligné que «la liste reste ouverte car il y aura encore les matches des huitièmes de la coupe jusqu’en finale». Leur regroupement débutera le 16 juillet à Mahajanga. «La sélection y jouera un match amical en marge d’un tournoi de jubilé de l’ancien président de la Fédération et de la CAF, Ahmad», évoque le directeur technique national, Rado Rasoanaivo. Les Barea y affronteront la sélection mahoraise le 30 juillet, et peut-être aussi la sélection majungaise. Récupérer la médaille d’or du sport roi aux Jeux sera un défi pour le coach Roro qui a échoué en phase éliminatoire, à la tête de la sélection, lors des derniers Jeux des Iles à Maurice.